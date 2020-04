Wer Lebensmittel verkauft, der musste zuletzt gar nicht viel dafür tun, um in den Social-Media-Kanälen das Gesprächsthema zu sein. Das zeigt auch unser Ranking der E-Commerce-Händler rund um Instagram, Facebook und Co.

Ranking der Fashion-Anbieter



© echte mamas Social Media 7 Gründe, warum Facebook-Gruppen die Zukunft sind Natürlich hat „Echte Mamas“ auch einen kleinen Shop. Vor allem aber ist es Deutschlands größte Social Community für Mütter. Von diesen Müttern können auch Marken und Händler einiges lernen. Beispielsweise wie man eine faszinierend vitale Community mit Facebook-Gruppen aufbaut. Sara Urbainczyk, eine der drei Gründerinnen von "Echte Mamas", hat für etailment den Mehrwert von Gruppen und ihre Learnings mit „Echte Mamas“ aufgeschrieben. Mehr lesen

Lidl und Rewe legten bei den Interaktionen in Social Media im März gleich mit dreistelligen Prozentzahlen zu. Lidl katapultierte sich dabei gleich auf den ersten Platz des Rankings. Rewe verbesserte sich um 8 Plätze. Mit einem Plus von über 100% hat auch Otto noch deutlich zugelegt. Storyclash analysiert für etailment das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram und hat ein Social-Media-Ranking der Händler und Fashion Brands erstellt.Interaktionen bezeichnen die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Stabil zeigt sich in diesen Krisenzeiten das Ranking der Fashion-Anbieter. Hier können nahzu alle bekannten Player gleichermaßen zulegen.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.