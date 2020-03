Börsenkurse rauschen nach unten, Home Office wird verordnet, Notfallpläne werden erstellt. Wie die Stimmung im Handel ist, kann man auch in den sozialen Medien ablesen. Hier sind exemplarische Tweets und Beiträge von Handelsmanagern, Digital-Experten - und Kunden.

© lassedesignen - shutterstock.com Krise im Überblick Coronavirus: Der Handel ächzt allmählich Ein paar Tage lang war der Coronavirus ein Umsatzfest für den Handel. Jeder Kunde wurde zum Prepper. Doch nun geht schleichend die Angst um. Mindestens aber Konsumunlust. Wer durch lokale Medien blättert, liest viel von Umsatzrückgängen in den Innenstädten. Von bis zu 30% Minus ist die Rede. Mehr lesen



© Real GmbH Die Woche im Handel Real und das Coronavirus: "Geil"!? Metro ist seine Tochter Real endlich los. Nun wird gerätselt, was aus dem SB-Warenhausunternehmen wird. Die russischen Käufer können sich erstmal über einen guten Deal freuen, denn die aktuelle Lage bei seiner Neuerwerbung ist verblüffend gut. Das ist aber einer wachsenden Krise geschuldet. Mehr lesen



© Nuro Logistik Coronavirus: Ein Auslöser für den Boom der Lieferroboter Die COVID-19-Krise dürfte die Entwicklung von Drohnen und autonomen Auslieferungsrobotern befeuern. Weniger Mensch zu Mensch-Kontakt. Die Langzeit-Profiteure sind bereits fahrbereit. Mehr lesen

Das Coronavirus setzt der Wirtschaft weltweit zu und macht weder vor Länder- noch vor Branchengrenzen halt. Deshalb bündeln die Top-Titel der dfv Mediengruppe, zu auch etailment.de gehört, fortan die wichtigsten in einem „CORONA-Dossier". In diesem Dossier (pdf) finden Sie Reports und Analysen aus unterschiedlichsten Branchen von Lebensmittelindustrie über Gastronomie und Hotel bis Touristik, von Agrar und Fleisch über Verpackung und Finanzen bis hin zu Marketing und Fashion.